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Потрібен для вступу в ЄС. Кабмін вніс до Ради законопроект про доброчесне лобіювання

Середа 13 грудня 2023 17:24
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Потрібен для вступу в ЄС. Кабмін вніс до Ради законопроект про доброчесне лобіювання Фото: Верховна Рада України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону про доброчесне лобіювання. Він є однією з євроінтеграційних вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту та народного депутата Ярослава Железняка.

Йдеться про законопроект №10337 під назвою "Проект Закону про доброчесне лобіювання". Як зазначається на картці документа, сьогодні, 13 грудня, його було передано на розгляд керівництву та отримано Верховною Радою.

Ініціатором законопроекту став прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі документа наразі не розкриваються, текст на сайті парламенту не відображається.

Потрібен для вступу в ЄС. Кабмін вніс до Ради законопроект про доброчесне лобіювання

Проект закону про доброчесне лобіювання внесли до Ради (фото: скрін rada.gov.ua)

Як зазначає нардеп Железняк, ця законодавча ініціатива є однією з вимог України на шляху до членства в Європейському союзі.

"Це є теж однією з вимог євроінтеграції. Правда без деталей, що там конкретно має бути", - розповів парламентарій.

Що передувало

Нагадаємо, 7 грудня Кабмін схвалив законопроект щодо доброчесного лобіювання. Він спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії щодо вступу України до ЄС. Як пояснив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, проект закону має на меті:

  • забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів,
  • забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання,
  • встановлення прозорих механізмів діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб та механізмів контролю за лобістською діяльністю.

Політик також зазначив, що доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Він додав, що адвокація не є лобізмом і це чітко зафіксовано у проекті закону.

Рекомендації Єврокомісії

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2023 року Україна ухвалить усі рішення, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, 8 грудня Рада схвалила євроінтеграційні законопроєкти щодо діяльності антикорупційних органів. Також були затверджені зміни в законодавстві про права нацменшин. Виконання цих кроків є умовою для старту переговорів про вступ України до ЄС.

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