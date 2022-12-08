Потрібен спецтрибунал. У Зеленського пояснили, чому агресія РФ не в юрисдикції Гааги

За його словами, Україна хотіла б скористатися всіма юрисдикційними можливостями МКС, але підтвердженням існуючої проблеми є той факт, що за 8 місяців ескалації війни не було жодного зареєстрованого провадження по злочину агресії.

"І це точно не провина Міжнародного кримінального суду. Ми вдячні МКС за ту невпинну роботу, яку вони проводять з документування та розслідування злочину геноциду, злочинів проти людяності. Але існує ризик того, що злочин агресії так і залишається непокараним", - зазначив Смирнов.

Він пояснив, навіть, якщо Україна швидко ратифікує Римський статут, то треба об'єктивно розуміти, що цього ніколи не зробить Росія, а отже, зробить неможливим таке розслідування в межах мандату Міжнародного кримінального суду.

Смирнов закликав весь цивілізований світ об`єднатися, щоб "вжити всіх можливих заходів для відновлення і підтримки глобального миру та безпеки", особливо в той момент," коли ризик уникнення відповідальності за саму жорстоку і криваву агресію з часів Другої світової війни настільки великий".

"Створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України було б важливішим кроком вперед на шляху до зупинення безкарності", - заявив Смирнов.

Він закликав до підтримки України в цьому питанні, аби невідкладно розпочати пошук шляхів для руху вперед.

"Ми повинні діяти колективно, щоб захистити не тільки життя українських дітей і матерів, які є потенційними ні в чому не винними жертвами чергових російських бомбардувань мирних міст, а й захистити норми, що лежать в основі нашої спільної, світової безпеки і притягнути до відповідальності тих, хто їх порушує", - акцентував Смирнов.

У підсумку він зазначив, що Україна розраховує на лідерство США в цьому важливому питанні і подякував Штатам за допомогу українцям у їх боротьбі з кривавою агресією РФ.