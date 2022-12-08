UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потрібен спецтрибунал. У Зеленського пояснили, чому агресія РФ не в юрисдикції Гааги

Фото: заступник голови ОП Андрій Смирнов (facebook.com/andriysmyrnov)
Автор: Марія Кучерявець

Міжнародний кримінальний суд не має відповідної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії РФ. Тому єдиним шляхом притягнення російських чиновників до відповідальності є створення спеціального трибуналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови ОП Андрія Смирнова під час виступу у Вашингтоні на дискусії "Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні".

За його словами, Україна хотіла б скористатися всіма юрисдикційними можливостями МКС, але підтвердженням існуючої проблеми є той факт, що за 8 місяців ескалації війни не було жодного зареєстрованого провадження по злочину агресії.

"І це точно не провина Міжнародного кримінального суду. Ми вдячні МКС за ту невпинну роботу, яку вони проводять з документування та розслідування злочину геноциду, злочинів проти людяності. Але існує ризик того, що злочин агресії так і залишається непокараним", - зазначив Смирнов.

Він пояснив, навіть, якщо Україна швидко ратифікує Римський статут, то треба об'єктивно розуміти, що цього ніколи не зробить Росія, а отже, зробить неможливим таке розслідування в межах мандату Міжнародного кримінального суду.

Смирнов закликав весь цивілізований світ об`єднатися, щоб "вжити всіх можливих заходів для відновлення і підтримки глобального миру та безпеки", особливо в той момент," коли ризик уникнення відповідальності за саму жорстоку і криваву агресію з часів Другої світової війни настільки великий".

"Створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України було б важливішим кроком вперед на шляху до зупинення безкарності", - заявив Смирнов.

Він закликав до підтримки України в цьому питанні, аби невідкладно розпочати пошук шляхів для руху вперед.

"Ми повинні діяти колективно, щоб захистити не тільки життя українських дітей і матерів, які є потенційними ні в чому не винними жертвами чергових російських бомбардувань мирних міст, а й захистити норми, що лежать в основі нашої спільної, світової безпеки і притягнути до відповідальності тих, хто їх порушує", - акцентував Смирнов.

У підсумку він зазначив, що Україна розраховує на лідерство США в цьому важливому питанні і подякував Штатам за допомогу українцям у їх боротьбі з кривавою агресією РФ.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали про те, що мета України полягає у створенні такого механізму, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їх злочини проти України.

Додамо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Більш детально про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна та що про це говорять у світі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКСГаагаСудВійна Росії проти України