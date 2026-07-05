Потрібен "сигнал" з Гааги. Прем'єр Нідерландів назвав рецепт примусу Путіна до миру

Посадовець наголосив, що Україна захищає не лише свою територію і своїх громадян, але й мир в Європі та на європейському континенті. Він зазначив, що це варто пам'ятати постійно.

"(Україна - ред.) також захищає міжнародний правопорядок, заснований на правилах, включно з ОБСЄ та зобов’язаннями, які всі ми на себе взяли. Саме тому Нідерланди твердо підтримують Україну і продовжуватимуть це робити. Надзвичайно важливо, щоб ми всі зберігали єдність і не втрачали темпу у підтримці України та посиленні тиску на Росію, адже це вже довело свою ефективність", - сказав Єттен.

Окрім того, він звернувся до ОБСЄ та інших міжнародних організацій, закликавши їх до єдності та посиленню тиску на Путіна. За словами посадовця, потрібен сигнал і від Гааги.

"Нам потрібна європейська єдність на всіх рівнях, у тому числі в рамках ОБСЄ, щоб максимально посилити тиск на Путіна і змусити Росію припинити цю війну. Ми повинні показати Путіну, що єдиний шлях - це негайне припинення вогню та участь у змістовних переговорах щодо справедливого і тривалого миру. Я закликаю вас надіслати цей сильний сигнал з Гааги до Москви", - сказав Роб Єттен.

Окрім того, він закликав РФ звільнити трьох співробітників ОБСЄ, яких РФ незаконно утримує.