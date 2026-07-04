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"Європа має інструменти тиску": Зеленський закликав США і Європу зупинити терор РФ

01:30 04.07.2026 Сб
2 хв
Після нових ударів Росії Зеленський заявив, хто саме здатний зупинити Кремль
aimg Анастасія Никончук
"Європа має інструменти тиску": Зеленський закликав США і Європу зупинити терор РФ Фото: Володимир Зеленський (flickr.com photos)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

РФ завдала серії ударів по кількох регіонах України. У Сумах під завалами багатоповерхового будинку ще можуть залишатися люди, а у Запоріжжі жертвами атаки дрона стали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського у мережі Telegram.

Зеленський розповів про наслідки удару по Сум

За словами президента, у Сумах продовжується ліквідація наслідків російського авіаудару. Як зазначив Зеленський, російські війська застосували керовані авіабомби центральною частиною міста, де знаходилися мирні жителі.

Президент повідомив, що під завалами багатоповерхового будинку можуть залишатися люди. Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина.

Ще 27 людей отримали поранення, у тому числі шестеро дітей. Багато постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Зеленський повідомив про нові атаки Росії

Глава держави також заявив, що протягом дня російські війська завдали нових ударів по кількох регіонах України.

За його словами, у Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника загинули двоє людей, ще шість отримали поранення, серед постраждалих є дитина.

Крім того, як зазначив Зеленський, Харків зазнав атаки FPV-дрона, внаслідок чого є поранені.

Під обстрілами також опинилися населені пункти Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент наголосив, що для припинення таких атак необхідно посилити міжнародний тиск на Росію.

Потрібно, щоб партнери посилили тиск на Росію, щоб цей терор припинився. Росія точно почує Сполучені Штати, інші країни "Великої сімки", "Великої двадцятки", а також Європу

Зеленський також зазначив, що європейські країни мають інструменти тиску на Росію, зокрема обмеження щодо енергетичного сектора, нафтового флоту та фінансової системи. Крім того, за його словами, необхідно продовжувати посилювати українську протиповітряну оборону.

Необхідно використовувати ці можливості та робити кроки для посилення нашого захисту, насамперед ППО. Дякую всім лідерам, які активно працюють і не втрачають жодного дня

Нагадаємо, що раніше ввечері 3 липня російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши ударні безпілотники та керовані авіабомби. Внаслідок атаки повідомлялося про постраждалих серед мирних жителів.

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