Нужен "сигнал" из Гааги. Премьер Нидерландов назвал рецепт принуждения Путина к миру

Чиновник подчеркнул, что Украина защищает не только свою территорию и своих граждан, но и мир в Европе и на европейском континенте. Он отметил, что это следует помнить постоянно.

"(Украина - ред.) также защищает международный правопорядок, основанный на правилах, включая ОБСЕ и обязательства, которые все мы на себя взяли. Именно поэтому Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут продолжать это делать. "Чрезвычайно важно, чтобы мы все сохраняли единство и не сбавляли темп в поддержке Украины и усилении давления на Россию, ведь это уже доказало свою эффективность", - сказал Еттен.

Кроме того, он обратился к ОБСЕ и другим международным организациям, призвав их к единству и усилению давления на Путина. По словам чиновника, требуется сигнал и от Гааги.

"Нам нужно европейское единство на всех уровнях, в том числе в рамках ОБСЕ, чтобы максимально усилить давление на Путина и заставить Россию прекратить эту войну. Мы должны показать Путину, что единственный путь - это немедленное прекращение огня и участие в конструктивных переговорах о справедливом и прочном мире. Я призываю вас послать этот решительный сигнал из Гааги в Москву", - сказал Роб Йеттен.

Кроме того, он призвал РФ освободить трех сотрудников ОБСЕ, которых РФ незаконно удерживает.