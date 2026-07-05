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Потрібен "сигнал" з Гааги. Прем'єр Нідерландів назвав рецепт примусу Путіна до миру

06:00 05.07.2026 Нд
2 хв
Що сказав посадовець Нідерландів про тиск на Путіна?
aimg Едуард Ткач
Потрібен "сигнал" з Гааги. Прем'єр Нідерландів назвав рецепт примусу Путіна до миру Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, для максимального тиску на диктатора РФ Володимира Путіна та примусу його зупинити війну має бути єдність на всіх рівнях в Європі, включаючи ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ'.

Посадовець наголосив, що Україна захищає не лише свою територію і своїх громадян, але й мир в Європі та на європейському континенті. Він зазначив, що це варто пам'ятати постійно.

"(Україна - ред.) також захищає міжнародний правопорядок, заснований на правилах, включно з ОБСЄ та зобов’язаннями, які всі ми на себе взяли. Саме тому Нідерланди твердо підтримують Україну і продовжуватимуть це робити. Надзвичайно важливо, щоб ми всі зберігали єдність і не втрачали темпу у підтримці України та посиленні тиску на Росію, адже це вже довело свою ефективність", - сказав Єттен.

Окрім того, він звернувся до ОБСЄ та інших міжнародних організацій, закликавши їх до єдності та посиленню тиску на Путіна. За словами посадовця, потрібен сигнал і від Гааги.

"Нам потрібна європейська єдність на всіх рівнях, у тому числі в рамках ОБСЄ, щоб максимально посилити тиск на Путіна і змусити Росію припинити цю війну. Ми повинні показати Путіну, що єдиний шлях - це негайне припинення вогню та участь у змістовних переговорах щодо справедливого і тривалого миру. Я закликаю вас надіслати цей сильний сигнал з Гааги до Москви", - сказав Роб Єттен.

Окрім того, він закликав РФ звільнити трьох співробітників ОБСЄ, яких РФ незаконно утримує.

Україна закликає чинити тиск на РФ

Нагадаємо, днями росіяни завдали ударів по містах Суми, Запоріжжя, Харків та іншим. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення таких атак потрібно посилити міжнародний тиск на Росію.

"Необхідно, щоб партнери посилили тиск на Росію, щоб цей терор припинився. Росія точно почує Сполучені Штати, інші країни «Великої сімки», «Великої двадцятки», а також Європу", - сказав президент.

Він зазначив, що європейські країни мають інструменти тиску на Росію. Зокрема, проти енергетичного сектору, нафтового флоту та фінансової системи.

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