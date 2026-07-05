Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен заявил, что для максимального давления на диктатора РФ Владимира Путина и принуждения его остановить войну должно быть единство на всех уровнях в Европе, включая ОБСЕ.

Чиновник подчеркнул, что Украина защищает не только свою территорию и своих граждан, но и мир в Европе и на европейском континенте. Он отметил, что это следует помнить постоянно.

"(Украина - ред.) также защищает международный правопорядок, основанный на правилах, включая ОБСЕ и обязательства, которые все мы на себя взяли. Именно поэтому Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут продолжать это делать. Чрезвычайно важно, чтобы мы все сохраняли единство и не теряли темпа в поддержке Украины и усилении давления". Эттен.

Кроме того, он обратился к ОБСЕ и другим международным организациям, призвав их к единству и усилению давления на Путина. По словам чиновника, требуется сигнал и от Гааги.

"Нам нужно европейское единство на всех уровнях, в том числе в рамках ОБСЕ, чтобы максимально усилить давление на Путина и заставить Россию прекратить эту войну. Мы должны показать Путину, что единственный путь - это немедленное прекращение огня и участие в содержательных переговорах по справедливому и длительному миру. Эттен.

Кроме того, он призвал РФ уволить трех сотрудников ОБСЕ, как РФ незаконно удерживает.