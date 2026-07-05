Нужен "сигнал" из Гааги. Премьер Нидерландов назвал рецепт принуждения Путина к миру
Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен заявил, что для максимального давления на диктатора РФ Владимира Путина и принуждения его остановить войну должно быть единство на всех уровнях в Европе, включая ОБСЕ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".
Чиновник подчеркнул, что Украина защищает не только свою территорию и своих граждан, но и мир в Европе и на европейском континенте. Он отметил, что это следует помнить постоянно.
"(Украина - ред.) также защищает международный правопорядок, основанный на правилах, включая ОБСЕ и обязательства, которые все мы на себя взяли. Именно поэтому Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут продолжать это делать. Чрезвычайно важно, чтобы мы все сохраняли единство и не теряли темпа в поддержке Украины и усилении давления". Эттен.
Кроме того, он обратился к ОБСЕ и другим международным организациям, призвав их к единству и усилению давления на Путина. По словам чиновника, требуется сигнал и от Гааги.
"Нам нужно европейское единство на всех уровнях, в том числе в рамках ОБСЕ, чтобы максимально усилить давление на Путина и заставить Россию прекратить эту войну. Мы должны показать Путину, что единственный путь - это немедленное прекращение огня и участие в содержательных переговорах по справедливому и длительному миру. Эттен.
Кроме того, он призвал РФ уволить трех сотрудников ОБСЕ, как РФ незаконно удерживает.
Украина призывает давить на РФ
Напомним, на днях россияне нанесли удары городу Сумы, Запорожью, Харькову и не только. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения подобных атак нужно усилить международное давление на Россию.
"Необходимо, чтобы партнеры усилили давление на Россию, чтобы этот террор прекратился. Россия точно услышит Соединенные Штаты, другие страны "Большой семерки", "Большой двадцатки", а также Европу", - сказал президент.
Он отметил, что у европейских стран есть инструменты давление на Россию. В частности, против энергетического сектора, нефтяного флота и финансовой системы.