Потрібен план Б: що робити Україні у разі браку фінансової допомоги на фоні тривалої війни

План дій на випадок браку допомоги

"Наш базовий сценарій відображає наше бачення, що ми будемо робити у випадку, коли ця потреба буде закрита і справдяться всі інші припущення. Звісно, такого ніколи не стається", - зазначив Ніколайчук.

Він нагадав, що Україна вже стикалася з проблемами нестабільного фінансування. "Це були періоди, коли допомоги не вистачало, наприклад, на початку 2023 року, коли була порушена ритмічність надходжень", - сказав він. У таких умовах НБУ та Мінфін напрацьовували спільні рішення для уникнення фінансових розривів.

Крім того, у 2023-2024 роках Міністерству фінансів доводилося активніше залучати кошти на внутрішньому ринку. Зі свого боку НБУ розглядав механізми використання обов’язкових резервів для підвищення потенціалу запозичень.

"У нас є певні плани дій на випадок ситуації, якщо міжнародної допомоги буде недостатньо", - підкреслив Ніколайчук.

Наслідки жорсткої політики

Водночас він застеріг: ужорсточення монетарної, регуляторної чи фіскальної політики матиме свої наслідки. "Усе має свою ціну. На жаль, у нас не існує безкоштовного обіду", - заявив представник НБУ.

За його словами, без обіцяної допомоги Україна буде змушена проводити більш жорстку монетарну політику та активніше підтримувати бюджет різними інструментами.

Фінансові ризики та план Б

Серед головних ризиків Ніколайчук назвав не лише "чорні квадратики" у бюджеті - тобто неідентифіковані джерела фінансування, - але й необхідність дотримання домовленостей із міжнародними партнерами.

"Нам важливо забезпечити виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами для отримання та реалізації вже наданих запевнень", - зазначив він.

На тлі війни, що триває, існують ризики зростання потреб у фінансуванні в разі реалізації додаткових безпекових загроз. "Маємо бути готові до розвитку подібних сценаріїв і теж мати певний план Б", - підсумував Ніколайчук.