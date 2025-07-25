Безпекова ситуація погіршилась: як це вплине на економіку України та бюджет

За останні місяці безпекова ситуація в Україні погіршилася. Перспектива на найближчі місяці також не викликає оптимізму.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію ЦЕС.

Ніколайчук повідомив, що оновлений макропрогноз НБУ за липень враховує інтенсифікацію атак Росії в різних вимірах, і на фронті, і в тилу.

"Ми бачимо, що суттєво зросла інтенсивність повітряних атак. На жаль, ми вважаємо, що безпекова ситуація і наразі, і в найближчі квартали буде гіршою, ніж це оцінювали у квітні", - сказав він.

Як зазначив Ніколайчук, відповідно НБУ бачить необхідність вищих видатків на оборону, що стосується і 2025 року і наступного. Зокрема, НБУ вже врахував в прогнозі проєкт змін до бюджету про збільшення видатків на 400 млрд гривень.

"Також, ми враховуємо, що наступного року видатки на оборону залишатимуться значними. Тому ми досить суттєво переглянули прогноз дефіциту бюджету - 19% ВВП", - сказав він.

Ніколайчук заявив, що ключовим питанням є фінансування цього дефіциту. Зо оцінками НБУ, Україні на 2026 рік потрібно 35 млрд доларів з урахуванням надходжень цього року, які будуть перенесені на наступний рік, на 2027 рік - ще 30 млрд доларів. Ця приблизно співпадає з оцінкою уряду в потребі 75 млрд доларів на два роки.



Не вся ця сума гарантована. Заступник голови НБУ заявив, що над залученням цих коштів потрібно попрацювати, щоб уникнути ускладнень.