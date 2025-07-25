ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Безпекова ситуація погіршилась: як це вплине на економіку України та бюджет

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 15:02
UA EN RU
Безпекова ситуація погіршилась: як це вплине на економіку України та бюджет Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

За останні місяці безпекова ситуація в Україні погіршилася. Перспектива на найближчі місяці також не викликає оптимізму.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію ЦЕС.

Ніколайчук повідомив, що оновлений макропрогноз НБУ за липень враховує інтенсифікацію атак Росії в різних вимірах, і на фронті, і в тилу.

"Ми бачимо, що суттєво зросла інтенсивність повітряних атак. На жаль, ми вважаємо, що безпекова ситуація і наразі, і в найближчі квартали буде гіршою, ніж це оцінювали у квітні", - сказав він.

Як зазначив Ніколайчук, відповідно НБУ бачить необхідність вищих видатків на оборону, що стосується і 2025 року і наступного. Зокрема, НБУ вже врахував в прогнозі проєкт змін до бюджету про збільшення видатків на 400 млрд гривень.

"Також, ми враховуємо, що наступного року видатки на оборону залишатимуться значними. Тому ми досить суттєво переглянули прогноз дефіциту бюджету - 19% ВВП", - сказав він.

Ніколайчук заявив, що ключовим питанням є фінансування цього дефіциту. Зо оцінками НБУ, Україні на 2026 рік потрібно 35 млрд доларів з урахуванням надходжень цього року, які будуть перенесені на наступний рік, на 2027 рік - ще 30 млрд доларів. Ця приблизно співпадає з оцінкою уряду в потребі 75 млрд доларів на два роки.
Безпекова ситуація погіршилась: як це вплине на економіку України та бюджет

Не вся ця сума гарантована. Заступник голови НБУ заявив, що над залученням цих коштів потрібно попрацювати, щоб уникнути ускладнень.

Нагадаємо, базовий сценарій макропрогнозу НБУ за липень передбачає отримання 35 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд доларів у 2027 році.

Україна збирається просити про нову програму з МВФ у разі продовження війни у 2026 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Національний банк України
Новини
Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо
Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті