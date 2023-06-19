Потрібен кожному. В Україні з січня заборонять популярний товар

Документом передбачено з 1 січня 2024 року:

припинення виробництва, імпорту та експорту продукції, що містить ртуть,

припинення виробництва ацетальдегіду, у якому ртуть або сполуки ртуті використовуються в якості каталізатора, з 1 січня 2024 року.

Положення Мінаматської конвенції про ртуть передбачають обов’язкове встановлення ряду вимог, серед яких найважливішими є:

систематизація виробничих процесів, пов’язаних зі ртуттю;

контроль та скорочення викидів та скидів ртуті;

розроблення стратегій з виявлення та оцінки ділянок, забруднених ртуттю або сполуками ртуті; забезпечення фінансовими ресурсами національних заходів, спрямованих на реалізацію положень Конвенції;

співпраця для забезпечення своєчасного та належного зміцнення потенціалу та надання технічної допомоги сторонам, які є країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною економікою;

розроблення і реалізація стратегій та програм для виявлення та захисту населення, що перебуває в зоні ризику, особливо вразливих груп населення;

відкритість публічної інформації, підвищення обізнаності та просвіта громадськості.

Водночас вимоги Мінаматської конвенції про ртуть не поширюються на продукцію, необхідну для захисту цивільного населення та використання у військових цілях.

"Приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України", - йдеться в документі.

Використання ртуті

Ртуть (Hg) - це важкий метал, який широко використовувався в різних галузях промисловості та наукових дослідженнях. Однак через свою токсичність він стає все менш популярним у застосуванні.

Ось декілька прикладів використання ртуті:

Т ермометри . Ртутні термометри були широко поширені в медицині, промисловості та на побутовому рівні. Ртуть використовувалася в них через свої унікальні фізичні властивості. Однак у багатьох країнах вона була заборонена через ризик отруєння та негативний вплив на навколишнє середовище. Сучасні цифрові термометри на базі інших технологій, наприклад, термісторів, стали більш безпечною альтернативою.

. Ртутні термометри були широко поширені в медицині, промисловості та на побутовому рівні. Ртуть використовувалася в них через свої унікальні фізичні властивості. Однак у багатьох країнах вона була заборонена через ризик отруєння та негативний вплив на навколишнє середовище. Сучасні цифрові термометри на базі інших технологій, наприклад, термісторів, стали більш безпечною альтернативою. Вимірювання тиску . Ртуть була використана у барометрах для вимірювання атмосферного тиску. Барометри на основі ртуті, такі як анероидні барометри та тороїдальні барометри, були поширені в метеорології та наукових дослідженнях. Однак через токсичність ртуті, її використання поступово замінили електронними пристроями, які не містять шкідливих речовин.

. Ртуть була використана у барометрах для вимірювання атмосферного тиску. Барометри на основі ртуті, такі як анероидні барометри та тороїдальні барометри, були поширені в метеорології та наукових дослідженнях. Однак через токсичність ртуті, її використання поступово замінили електронними пристроями, які не містять шкідливих речовин. Хімічні дослідження . Ртуть використовується у деяких хімічних дослідженнях, особливо у дослідженнях, пов'язаних з аналітичною хімією та фізичною хімією. Вона може бути використана як реагент або каталізатор у певних хімічних реакціях.

. Ртуть використовується у деяких хімічних дослідженнях, особливо у дослідженнях, пов'язаних з аналітичною хімією та фізичною хімією. Вона може бути використана як реагент або каталізатор у певних хімічних реакціях. Електроліз. Ртуть використовується у деяких електролітичних процесах, особливо в електролізі солей. Вона може бути використана для виготовлення хімічних сполук або отримання металів з їх солей.

Важливо зауважити, що у багатьох випадках використання ртуті було обмежено або заборонено через її потенційну шкідливість для людей і навколишнього середовища. Сучасні технології та альтернативні матеріали широко використовуються для заміщення ртуті у багатьох застосуваннях.