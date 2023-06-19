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Нужен каждому. В Украине с января запретят популярный товар

Фото: Рада поддержала запрет ртути (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада приняла закон о присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути, запрещающей производство продукции, содержащей этот токсичный металл. В настоящее время документ находится на подписи у президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0199 , инициированный Владимиром Зеленским.

Документом предусмотрено с 1 января 2024 года:

  • прекращение производства, импорта и экспорта продукции, содержащей ртуть,
  • прекращение производства ацетальдегида, в котором ртуть или соединения ртути используются в качестве катализатора, с 1 января 2024 года.

Положения Минаматской конвенции о ртути предусматривают обязательное установление ряда требований, среди которых наиболее важными являются:

  • систематизация производственных процессов, связанных со ртутью;
  • контроль и сокращение выбросов и сбросов ртути;
  • разработка стратегий по выявлению и оценке участков, загрязненных ртутью или соединениями ртути; обеспечение финансовыми ресурсами национальных мер, направленных на реализацию положений Конвенции;
  • сотрудничество для обеспечения своевременного и надлежащего укрепления потенциала и предоставления технической помощи сторонам, которые являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой;
  • разработка и реализация стратегий и программ для выявления и защиты населения, находящегося в зоне риска, особенно уязвимых групп населения;
  • открытость публичной информации; повышение осведомленности и просвещение общественности.

В то же время, требования Минаматской конвенции о ртути не распространяются на продукцию, необходимую для защиты гражданского населения и использования в военных целях.

"Присоединение к Минаматской конвенции о ртути не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины", – говорится в документе.

Использование ртути

Ртуть (Hg) - это тяжелый металл, широко используемый в различных отраслях промышленности и научных исследованиях. Однако из-за своей токсичности он становится все менее популярен в применении.

Вот несколько примеров использования ртути:

  • Термометры. Ртутные термометры были широко распространены в медицине, промышленности и на бытовом уровне. Ртуть использовалась в них из-за своих уникальных физических свойств. Однако во многих странах она была запрещена из-за риска отравления и негативного влияния на окружающую среду. Современные цифровые термометры на базе других технологий, например термисторов, стали более безопасной альтернативой.
  • Измерение давления. Ртуть использовалась в барометрах для измерения атмосферного давления. Барометры на основе ртути, такие как анероидные и тороидальные барометры, были распространены в метеорологии и научных исследованиях. Однако из-за токсичности ртути ее использование постепенно заменили электронными устройствами, не содержащими вредных веществ.
  • Химические исследования. Ртуть используется в некоторых химических исследованиях, особенно в исследованиях, связанных с аналитической химией и физической химией. Она может быть использована в качестве реагента или катализатора в определенных химических реакциях.
  • Электролиз. Ртуть используется в некоторых электролитических процессах, особенно в электролизе солей. Она может быть использована для изготовления химических соединений или получения металлов из их солей.

Важно отметить, что во многих случаях использование ртути было ограничено или запрещено из-за ее потенциальной вредности для людей и окружающей среды. Современные технологии и другие материалы широко используются для замещения ртути во многих применениях.

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