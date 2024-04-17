Потрібен фінансовий щит. Зеленський назвав Світовому банку три пріоритети для України

Президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритети для України під час участі у круглому столі на підтримку країни у Світовому банку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
Президент України назвав першим пріоритетом фінансову підтримку.
"Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. Путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит. ", - сказав Зеленський.
Український лідер згадав заморожені російські активи як другий пріоритет .
"Друге - справедливість. Заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї.", - заявив президент України.
Останнім пріоритетом Зеленський назвав економіку.
"Третій пріоритет - це планування. Вже зараз ми маємо планувати 25-й рік. Росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність. ", - сказав Зеленський.
Раніше ми писали, що Україна отримала 1,5 млрд доларів кредиту на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великобританії через механізм Світового банку.
Також Всесвітній банк спільно з Міністерством економіки України працюють над залученням 500 млн доларів. Вони будуть спрямовані на фінансування проектів підтримки українського бізнесу у 2024 році.
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