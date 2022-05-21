Потребовали покинуть "воды РФ": оккупанты не пропустили возле Змеиного судно из Того
Российские оккупанты отказались пропустить гражданское судно Britta K из Того возле остова Змеиный. Команда получила сигнал покинуть "территориальные воды РФ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Сегодня утром (21 мая - ред.) гражданское судно Britta K под флагом Республики Того осуществляло транзитный проход по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при приближении к остову команда получила сигнал от россиян с требованием покинуть "территориальные воды РФ". В случае отказа оккупанты пригрозили применить оружие.
"Судно с координатами… вы приближаетесь к территориальным водам Российской Федерации, если не измените курс, по вам будет применено оружие", - приводит цитату из переговоров российских военных с командой судна пресс-служба ВМС ВСУ.
Напомним, возле Змеиного проходят морские коммуникации от Одессы до Босфора. Остров является стратегически важным мировым пунктом, который позволяет России блокировать порты Украины, препятствуя морской торговле.
Отметим, российские оккупанты не прекращают попыток закрепиться на Змеином, перебрасывая на остров дополнительные силы ПВО.
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