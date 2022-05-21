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Зажадали покинути "води РФ": окупанти не пропустили біля Зміїного судно з Того

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Одеса, Субота 21 травня 2022 17:36
Зажадали покинути "води РФ": окупанти не пропустили біля Зміїного судно з Того Фото: російські окупанти не пропустили цивільне судно з того біля острова Зміїний (mapio.net)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти відмовилися пропустити цивільне судно Britta K з того біля остова Зміїний. Команда отримала сигнал покинути "територіальні води РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-морських сил Збройних сил України.

"Сьогодні вранці (21 травня - ред.) цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того здійснювало транзитний прохід по українських територіальних водах поблизу острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що при наближенні до остова команда отримала сигнал від росіян з вимогою покинути "територіальні води РФ". У разі відмови окупанти пригрозили застосувати зброю.

"Судно з координатами... ви наближаєтеся до територіальних вод Російської Федерації, якщо не зміните курс, за вами буде застосована зброя", - наводить цитату з переговорів російських військових із командою судна пресслужба ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, біля зміїного проходять морські комунікації від Одеси до Босфору. Острів є стратегічно важливим світовим пунктом, який дозволяє Росії блокувати порти України, перешкоджаючи морській торгівлі.

Відзначити, російські окупанти не припиняють спроб закріпитися на зміїному, перекидаючи на острів додаткові сили ППО.

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