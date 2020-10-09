Потребление электроэнергии в Украине вышло на уровень прошлого года

Потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в сентябре 2020 года практически равен уровню сентября 2019 года: 9,097 млрд кВт∙ч против 9,094 млрд кВт∙час. Основным драйвером роста является население, которое увеличило потребление на 3,4%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укренерго".

По данным пресс-службы, драйверами также является строительная отрасль вместе с производством стройматериалов (+7,7% и +5,6% соответственно), химическая промышленность и сельхозпроизводство (+9,8% и +8,3% соответственно - сказывается сезон жатвы).

В то же время объем электропотребления крупнейшей группы промпотребителей - металлургической отрасли - сократился по сравнению с сентябрем прошлого года на 4%, или на 92,5 млн кВт∙ч.

Отметим, что потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе практически вышло на уровень потребления 2019 года и составило 9,364 млрд кВт∙ч. Это лишь на 0,01% меньше прошлого года (9,370 млрд кВт∙ч).

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙ч, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).