Потребление электроэнергии в Украине почти вернулось на докризисный уровень

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) в ноябре 2020 года составило 10,187 млрд кВт∙час. Это на 0,4% (на 45,9 млн кВт∙ч) меньше, чем в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, в ноябре 2020 года промышленность потребила электроэнергии всего на 0,6% меньше, чем в ноябре 2019-го: 4,118 млрд кВт∙ч против 4,143 млрд кВт∙ч, что может свидетельствовать о стабилизации производственных процессов в определенных отраслях.

По данным пресс-службы, совокупное электропотребление (нетто) с начала года, составляет чуть менее 105,9 млрд кВт∙ч, что на 3,1% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года.

"В целом по результатам 11 месяцев 2020 года сохраняется сниженное потребление электроэнергии, вызванное мерами по противодействию распространения COVID-19, а также незначительное перераспределение структуры потребления между группами потребителей, в частности в сторону роста - у населения и в химической и нефтехимической промышленности, и в сторону снижения - ощутимо в транспорте, а также у коммунальных и промышленных потребителей", - говорится в сообщении

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в сентябре 2020 года было практически равно уровню сентября 2019 года: 9,097 млрд кВт∙ч против 9,094 млрд кВт∙час. Основным драйвером роста является население, которое увеличило потребление на 3,4%.

Отметим, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе практически вышло на уровень потребления 2019 года и составило 9,364 млрд кВт∙час. Это лишь на 0,01% меньше прошлого года (9,370 млрд кВт∙ч).