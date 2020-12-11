Споживання електроенергії в Україні майже повернулося на докризовий рівень

Споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України (нетто, без врахування втрат в мережах) у листопаді 2020 року склало 10,187 млрд кВт∙год. Це на 0,4% (на 45,9 млн кВт∙год) менше, ніж в листопаді 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Як зазначається в повідомленні, промисловість у листопаді 2020 року спожила електроенергії всього на 0,6% менше, ніж у листопаді 2019-го: 4,118 млрд кВт∙год проти 4,143 млрд кВт∙год, що може свідчити про стабілізацію виробничих процесів у певних галузях.

За даними прес-служби, сукупне електроспоживання (нетто) з початку року, становить трохи менше 105,9 млрд кВт∙год, що на 3,1% менше, ніж в січні-листопаді 2019 року.

"Загалом за результатами 11 місяців 2020 року зберігається знижене споживання електроенергії, спричинене заходами з протидії поширення COVID-19, а також незначний перерозподіл структури споживання між групами споживачів, зокрема в сторону зростання - у населення та у хімічної та нафтохімічної промисловості, та у сторону зниження - відчутно у транспорті, а також у комунальних та непромислових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у вересні 2020 року було практично дорівнює рівню вересня 2019 року: 9,097 млрд кВт∙год проти 9,094 млрд кВт∙год. Основним драйвером зростання є населення, яке збільшило споживання на 3,4%.

Зазначимо, споживання електроенергії в енергосистемі України в серпні практично вийшло на рівень споживання 2019 року і склало 9,364 млрд кВт∙год. Це лише на 0,01% менше минулого року (9,370 млрд кВт∙год).