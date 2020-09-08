Потребление электроэнергии в Украине продолжает падать

Среднесуточный объем потребления электроэнергии в энергосистеме Украины в течение недели 31 августа - 6 сентября уменьшился почти на 2% по сравнению с предыдущей неделей (356 млн кВт·ч против 363 млн кВт·ч соответственно). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года потребление упало на 1,2%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По оперативным данным, в выходные среднесуточное потребление составило 337,1 млн кВт·ч, что на 1,8% меньше чем на предыдущей неделе (343,2 млн кВт·ч) и на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В то же время с начала сентября потребление составило 37,6 млн кВт·ч, что на 8,2% больше показателя прогнозного баланса. Неравномерность графика нагрузки (разницы между ночным минимумом потребления и наибольшим пиком потребления вечером) в течение недели составляла от 4,2 ГВт до 5,6 ГВт", - отметили в "Укрэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙ч, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).