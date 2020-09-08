Споживання електроенергії в Україні продовжує падати

Середньодобовий обсяг споживання електроенергії в енергосистемі України протягом тижня 31 серпня - 6 вересня зменшилося майже на 2% у порівнянні з попереднім тижнем (356 млн кВт·год проти 363 млн кВт·год відповідно). У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року споживання впало на 1,2%.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

За оперативними даними, у вихідні середньодобове споживання склало 337,1 млн кВт·год, що на 1,8% менше ніж попереднього тижня (343,2 млн кВт·год) і на 12,6% - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Водночас з початку вересня споживання склало 37,6 млн кВт·год, що на 8,2% більше показника прогнозного балансу. Нерівномірність графіка навантаження (різниці між нічним мінімумом споживання та найбільшим піком споживання ввечері) протягом тижня становила від 4,2 ГВт до 5,6 ГВт", - зазначили в "Укренерго".

Як повідомляло РБК-Україна, у липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України становило 9,24 млрд кВт∙год, що на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год). Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).