Американцы в мае стали меньше тратить: в чем причина

Министерство торговли сообщило, что личное потребление выросло всего на 0,2% в мае, что резко ниже роста на 0,6%, зафиксированного в предыдущем месяце. Это не оправдало ожиданий экономистов в отношении роста на 0,4%.

С поправкой на инфляцию расходы сократились на 0,4% в прошлом месяце.

Указано, что данные поступили на следующий день после пересмотра отчета о ВВП за первый квартал, который показал, что личное потребление увеличилось всего на 1,8% по сравнению с предыдущими отчетами об увеличении на 3,1%.

Американские домохозяйства, похоже, поддерживали уровень расходов перед лицом заоблачной инфляции, вкладывая свои сбережения во время пандемии. Так, личные доходы выросли на 0,5% в мае, но снизились на 0,1% с поправкой на инфляцию и налоги. Между тем, норма сбережений выросла до 5,4%, но остается резко ниже своего пикового значения в эпоху пандемии, составлявшего более 30%.