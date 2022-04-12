Инфляция в США ускорилась до максимума с 1981 года

Индекс потребительских цен в США в марте 2022 года достиг 8,5%. Это самый большой прирост в годовом исчислении с декабря 1981 года, после скачка на 7,9% в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Месячная инфляция выросла в марте до максимума за 16,5 лет до 1,2%, поскольку война России против Украины подняла стоимость бензина до рекордно высокого уровня.

В марте цены на бензин в среднем взлетели до рекордно высокого уровня в 4,33 доллара за галлон. В то время как бензин был основным фактором инфляции в прошлом месяце, продукты питания и услуги, такие как аренда жилья, также внесли значительный вклад.

Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире. Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля в рамках ряда санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.

Помимо повышения цен на бензин, российско-украинская война, продолжающаяся уже второй месяц, привела к глобальному скачку цен на продовольствие, поскольку Россия и Украина также являются крупными экспортерами таких товаров, как пшеница и подсолнечное масло.