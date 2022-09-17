Потребительские настроения улучшаются: чего ждут украинцы

В августе 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 75,6 пункта, что на 2,3 пункта выше показателя июля. Выросли все составляющие индикатора, кроме индекса текущего личного материального положения, оставшегося на уровне предыдущего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 38,9, что на 1,6 п. выше уровня этого показателя в июле. Индекс текущего личного материального положения составил 30,4, что на 0,2 п. ниже показателя в июле. Индекс целесообразности крупных покупок вырос на 3,5 п. и установился на отметке 47,3.

Индекс экономических ожиданий в августе вырос на 2,8 п. и составляет 100 п.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 6,4 п. и составляет 140 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,3 п. и составляет 183,3 п. Ожидания украинцев по курсу гривны в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6 п. и составляет 151,6 п.

"Основные показатели потребительских настроений остаются стабильными, есть осторожная тенденция к росту в последние два месяца. Можно отметить, что в августе существенно уменьшилось ожидание падения курса гривны", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.