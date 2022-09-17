Споживчі настрої покращуються: чого очікують українці

У серпні 2022 року Індекс споживчих настроїв в Україні склав 75,6 пунктів, що на 2,3 пунктів вище за показник липня. Зросли усі складові індикатора, крім індексу поточного особистого матеріального становища, який залишився на рівні попереднього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 38,9, що на 1,6 п. вище за рівень цього показника у липні. Індекс поточного особистого матеріального становища склав 30,4, що на 0,2 п. нижче за показник у липні. індекс доцільності великих покупок зріс на 3,5 п. та встановився на позначці 47,3.

Індекс економічних очікувань у серпні зріс на 2,8 п. та складає 100 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,4 п. та складає 140 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,3 п. та складає 183,3 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покрашилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 6 п. та складає 151,6 п.

"Основні показники споживчих настроїв залишаються стабільними, є обережна тенденція до зростання останні два місяці. Можна відмітити, що у серпні суттєво зменшилося очікування падіння курсу гривні", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.