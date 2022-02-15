ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 13:38
Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года Фото: потребительские настроения украинцев резко ухудшились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2022 года составил 62,3, что на 4,9 пунктов ниже показателя декабря. Падение индикатора вызвано снижением всех его составляющих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

"В январе 2022 года значение индекса потребительских настроений одно из самых низких за последние 3 года на фоне обострения российского кризиса. Ухудшились все его основные составляющие, но больше всего - девальвационные ожидания", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 60,4, что на 4,9 п. ниже уровня этого показателя в декабре. Индекс экономических ожиданий в январе составляет 63,5, что на 4,9 п. ниже от уровня этого индекса в декабре.

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,2 п. и составляет 139,6. Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1 п. и составляет 192,4. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 15,6 п. и составляет 161,8.

Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года

Исследования потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинакова. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Напомним, в НБУ заявили, что резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке в начале 2022 года невозможно было предусмотреть. Но Украина живет в такой ситуации с 2014 года и лучше подготовилась к подобному сценарию.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится