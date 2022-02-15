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Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 13:38
Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки Фото: споживчі настрої українців різко погіршилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні у січні 2022 року склав 62,3, що на 4,9 пунктів нижче за показник грудня. Падіння індикатора спричинене зниженням усіх його складових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

"У січні 2022 року значення індексу споживчих настроїв одне з найнижчих за останні 3 роки на фоні загострення російської кризи. Погіршилися усі його основні складові, але найбільше - девальваційні очікування", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 60,4, що на 4,9 п. нижче за рівень цього показника у грудні. Індекс економічних очікувань у січні складає 63,5, що на 4,9 п. нижче від рівня цього індексу у грудні.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 6,2 п. та складає 139,6. Індекс інфляційних очікувань збільшився на 1 п. та складає 192,4. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 15,6 п. та складає 161,8.

Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Нагадаємо, у НБУ заявили, що різке погіршення ситуації на фінансовому ринку України на початку 2022 року неможливо було передбачити. Але Україна живе в такій ситуації з 2014 року і краще підготувалася до подібного сценарію.

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