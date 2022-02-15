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Это классический "черный лебедь": НБУ о турбулентности на финансовом рынке Украины

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 13:14
Это классический "черный лебедь": НБУ о турбулентности на финансовом рынке Украины Фото: НБУ назвал ситуацию на финансовом рынке Украины "черным лебедем". (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке Украины в начале 2022 года невозможно было предсказать. Но Украина живет в такой ситуации с 2014 года и лучше подготовилась к подобному сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

"То, что произошло в январе, это классический "черный лебедь". Усиление геополитического напряжения очень трудно прогнозировать, потому что никто фактически не знает, какие планы у нашего соседа", - цитирует Лупина пресс-служба НБУ.

В то же время он напомнил, что Украина живет в такой ситуации с 2014 года. Для того чтобы быть готовыми к любому сценарию, НБУ работает над накоплением резервов, над улучшением финансовой стабильности. Кроме того НБУ провел очистку банковской системы и сейчас она хорошо капитализирована, ликвидна.

"Мы накопили резервы. Сейчас мы имеем мощный инструментарий и даже в случае повторения шоков сможем их преодолевать быстро и без особого вреда для экономики", - добавил он.

Лупин считает, что украинцы привыкают к тому, что курс плавающий.

"В январе не было ни очередей, ни жалоб на отсутствие наличных. Не было случаев, когда, условно, официальный курс 29 грн/доллар, а обменный - 32 грн/доллар. Обменный наличный курс был очень близок к межбанковскому сегменту. Интересно также то, что активно использовались валютно-обменные операции "в смартфонах". А обменные операции онлайн, с одной стороны, удобны для населения, а с другой, - способствуют тому, что средства фактически остаются в банковской системе, которая является более устойчивой, чем когда-либо прежде", - сказал он.

Напомним, директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин заявил, что Украина в январе 2022 года временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. Это произошло из-за роста геополитического напряжения и роста уровня ставок. По его словам, на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла двузначных стрессовых уровней.

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