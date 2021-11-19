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Споживчі настрої українців погіршуються: що стало причиною

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Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 14:42
Споживчі настрої українців погіршуються: що стало причиною Фото: споживчі настрої українців знову погіршилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні в жовтні 2021 року склав 68,8, що на 0,3 пунктів нижче за показник вересня. Падіння індикатора спричинене зниженням Індексу доцільності робити великі закупи, який зменшився на 5,4 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища впав і складає 66,8, що на 2,6 пунктів нижче за показник вересня. Індекс економічних очікувань у жовтні складає 70,1, що на 1,2 пунктів. вище від рівня цього індексу у вересні.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2,3 пунктів та складає 134,9. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,7 пунктів та складає 191,9. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 6,2 пунктів та складає 133,6.

"Загалом ми не спостерігаємо суттєвих змін у жовтні порівняно з вереснем цього року. Однак усі основні індекси суттєво покращилися порівняно до жовтня попереднього року, окрім інфляційних очікувань. Так Індекс споживчих настроїв збільшився за рік на 6,4 пунктів. Зросла також впевненість українців у національній валюті: Індекс девальваційних очікувань впав на 27 пунктів", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців погіршуються: що стало причиною

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у жовтні 2021 року українці вважають, що головними причинами економічної кризи є корупція (42,1% респондентів) та некомпетентність влади (31,2%).

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