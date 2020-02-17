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Потребительские настроения украинцев ухудшились в начале года

Новости » Экономика     17.02.2020 - 11:38
Потребительские настроения украинцев ухудшились в начале года
Фото: супермаркет в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

После взлета после выборов прошлого года Индекс потребительских настроений идет вниз

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2020 года составил 89,0 п., что на 3,1 п. ниже, чем в декабре 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния упал на 6,0 п., составив 79,0. Индекс экономических ожиданий снизился на 1,2 п. и составил 95,7.

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 118,8, что на 5,2 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий стабильный - 180,9, что на 0,3 п. выше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,4 п. - до значения 131,7.

Потребительские настроения украинцев ухудшились в начале года

"В январе 2020 года наибольшее снижение (на 6.п.) претерпели индексы текущего личного дохода, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки. Наиболее пессимистичные настроения присущи лицам старшего возраста (60 лет и более)", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем за исключением зимних месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

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