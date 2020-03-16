ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Споживчі настрої українців продовжують погіршуватися

Новини » Економіка     16.03.2020 - 13:32
Споживчі настрої українців продовжують погіршуватися
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після зльоту в середині минулого року оптимізм українців згасає

Індекс споживчих настроїв в Україні у лютому 2020 року склав 81,9 п., що на 7,1 п. нижче, ніж у січні 2020 року. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного стану впав на 4,5 п., склавши 74,5. Індекс економічних очікувань знизився на 8,9 п.п. і склав 86,8.

У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 128,7, що на 9,9 п. вище показника минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань стабільний - 182,7, що на 1,8 п. вище минулого місяця. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців також незмінні: індекс девальваційних очікувань зріс на 0,8 п. - до значення 132,5.

Споживчі настрої українців продовжують погіршуватися

"У лютому індекс споживчих настроїв далі зменшувався. Порівняно до максимального значення, зафіксованого у вересні 2019 року, індекс втратив 16 відсоткових пунктів. Майже половина цього скорочення (7 в.п.) припадає на лютий порівняно до січня 2020", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічної спроможності населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п. Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.

Кожен десятий українець вважає себе хворим Профспілки захистили трудові права лише 2% українців
Новини України потребителиопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся