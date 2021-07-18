Потребительские настроения украинцев немного улучшились: что стало причиной

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2021 года составил 72,9 п., что на 1,6 п. выше чем в мае. Незначительный рост индикатора вызван улучшением ожиданий по развитию экономики в течение ближайшего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В июне 2021 года индекс текущего положения вырос и составляет 68,0, что на 3,2 п. выше показателя мая. Индекс экономических ожиданий в июне составляет 76,2, что на 0,6 п. выше уровня этого индекса в мае.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 5,3 п. и составляет 138,7. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,1 п. и составляет 188,1. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 8,2 п. и составляет 128,0.

"В июне 2021 года три индексы заметно превысили средний уровень за последние 12 месяцев: текущего личного материального положения, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки. Несмотря на рост в течение 2021 года, эти индексы до сих пор не вернулись на средний "доковидный уровень" (период с июня 2019 по февраль 2020 года)" - комментируют аналитики Info Sapiens.