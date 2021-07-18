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Споживчі настрої українців трохи покращилися: що стало причиною

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Україна, Неділя 18 липня 2021 15:33
Споживчі настрої українців трохи покращилися: що стало причиною Фото: Споживчі настрої українців трохи покращилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні у черні 2021 року склав 72,9 п., що на 1,6 п. вище ніж у травні. Незначний ріст індикатора спричинений покращенням очікувань щодо розвитку економіки впродовж найближчого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У червні 2021 року індекс поточного становища зріс і складає 68,0, що на 3,2 п. вище за показник травня. Індекс економічних очікувань у червні складає 76,2, що на 0,6 п. вище від рівня цього індексу у травні.

Показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 5,3 п. та складає 138,7. Індекс інфляційних очікувань знизився на 2,1 п. та складає 188,1. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 8,2 п. та складає 128,0.

Споживчі настрої українців трохи покращилися: що стало причиною

"У червні 2021 року три індекси помітно перевищили середній рівень за останні 12 місяців: поточного особистого матеріального становища, розвитку економіки в найближчий рік та доцільності робити великі покупки. Незважаючи на зростання протягом 2021 року, ці індекси досі не повернулись на середній "доковідний рівень" (період з червня 2019 по лютий 2020 року)" - коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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