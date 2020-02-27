Потребители выиграют от долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии, - YASNO

Первый год работы поставщиков в новых условиях рынка электроэнергии можно считать успешным. Об этом заявил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко во время Украинского энергетического форума, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Онищенко, состоявшийся анбандлинг - разделение функций поставки электроэнергии и распределения между разными компаниями, перестройка договорной работы с клиентами, адаптация программного обеспечения и сервисов, - прошел без дополнительных неудобств для потребителей.

В свою очередь, YASNO как поставщик электроэнергии и решений по энергоэффективности работает в новых условиях рынка таким образом, чтобы предложить клиентам лучшие цены и условия расчетов: обеспечивает прогнозирование графика и закупку электроэнергии на оптовом рынке, регулирует небалансы и выполняет всю техническую работу по расчетам с клиентами и рынком.

"Как розничный поставщик, который работает и по свободным и по регулируемым ценам, мы остаемся надежным партнером для клиентов: предприятий коммунальной сферы, бюджетных организаций, и, конечно, бытовых клиентов", - добавляет Онищенко.

Онищенко сообщил, что сейчас YASNO поставляет электроэнергию 3,5 миллионам клиентов в трех регионах - в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Все продуктовые предложения компании - от энергоэффективных наборов и энергосервиса, до зарядных станций для электромобилей и солнечных крышных панелей - это вклад компании в "зеленый" энергетический переход и энергонезависимость Украины.

"Повышение качества обслуживания клиентов, дистанционные сервисы, новый формат помещений для обслуживания клиентов - энергоофисы, мобильные приложения - являются основным фокусом развития YASNO. При этом опыт прошлого года позволяет нам объективно оценивать имеющиеся риски и проблемные моменты, над которыми всем участникам рынка нужно работать", - сказал Онищенко.

По его словам, рынок представляет собой постоянную привязку к "споту", к ценам рынка на сутки вперед. В связи с чем уже созрела необходимость срочных контрактов на более долгий, чем "сутки вперед", период.

"Долгосрочные контракты позволят участникам рынка совместно формировать ценовые ожидания, "фиксировать" позицию, дать начало развитию финансовых инструментов, снизить волатильность и непредсказуемость на рынке электроэнергии", - отметил Онищенко.

Он также подчеркнул, что от этого выиграют и потребители, которые смогут выбрать более подходящий ценовой пакет: фиксированная цена и возможность прогнозировать свои затраты, или привязка к рыночным индексам и "следованием" за рынком, а возможно микс того и другого.

Текущая же ситуация, по его словам, с единственным индикатором цены приводит к конкуренции "на грани фола". Часто поставщики в погоне за долей рынка и новыми контрактами игнорируют свои реальные расходы, риски ценовых всплесков. Некоторые пренебрегают резервами на случай задержек с оплатой со стороны крупных клиентов, даже делают предложения со скидкой к текущей цене на рынке "на сутки вперед", не говоря уже о возможных дополнительных затратах, вызванных небалансами.

"Сейчас от этого потребитель ситуативно выигрывает, но он же и разделяет риск возможного дефолта такого поставщика. Практика европейских рынков электроэнергии показывает, что такие взлеты и падения неизбежны. Однако хотелось бы избежать крупных банкротств, так как энергосистема в Украине работает без достаточных финансовых резервов", - сказал Онищенко.

Как объясняет эксперт, в регулируемой поставке (универсальная услуга) "традиционная" проблема - недостаточное покрытие тарифом операционных затрат, что сдерживает повышение качества обслуживания. Поставщики не имеют ресурсов для покрытия кассовых разрывов, а стоимость небалансов и резервы безнадежных долгов отсутствуют как таковые. Кроме того, формула цены использует исторический уровень цены рынка "на сутки вперед", а корректировка происходит с запозданием на 6 месяцев.

"Мы понимаем, что многие из этих проблем - неотъемлемая часть развивающегося рынка. И успешное движение вперед зависит от вовлечения и взвешенного подхода всех участников. В 2020 году YASNO продолжит следовать намеченным целям по повышению операционной эффективности, развитию новых продуктов и решений для своих клиентов. Мы стремимся расти вместе с рынком и двигаться на опережение", - сказал директор по развитию бизнеса YASNO.

Напомним, YASNO - поставщик электроэнергии, который для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. К примеру, электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.

Как писало РБК-Украина, клиентские бизнесы группы ДТЭК начали предоставлять свои услуги под новой торговой маркой YASNO с ноября 2019 года.