Споживачі виграють від довгострокових контрактів на ринку електроенергії, - YASNO

Перший рік роботи постачальників в нових умовах ринку електроенергії можна вважати успішним. Про це заявив директор з розвитку бізнесу YASNO Олександр Онищенко під час Українського енергетичного форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Онищенка, анбандлінг, що відбувся, - поділ функцій постачання електроенергії та розподіл між різними компаніями, перебудова договірної роботи з клієнтами, адаптація програмного забезпечення і сервісів, - пройшов без додаткових незручностей для споживачів.

Водночас, YASNO як постачальник електроенергії й рішень по енергоефективності працює в нових умовах ринку таким чином, щоб запропонувати клієнтам кращі ціни та умови розрахунків: забезпечує прогнозування графіка і закупівлю електроенергії на оптовому ринку, регулює небаланси й виконує всю технічну роботу за розрахунками з клієнтами та ринком.

"Як роздрібний постачальник, який працює і за вільними й регульованими цінами, ми залишаємося надійним партнером для клієнтів: підприємств комунальної сфери, бюджетних організацій, і, звичайно, побутових клієнтів", - додає Онищенко.

Онищенко повідомив, що зараз YASNO постачає електроенергію 3,5 мільйонам клієнтів у трьох регіонах - у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Всі продуктові пропозиції компанії - від енергоефективних наборів і енергосервісу, до зарядних станцій для електромобілів і дахових сонячних панелей - це внесок компанії у "зелений" енергетичний перехід і енергонезалежність України.

"Підвищення якості обслуговування клієнтів, дистанційні сервіси, новий формат приміщень для обслуговування клієнтів - енергоофіси, мобільні програми - є основним фокусом розвитку YASNO. При цьому досвід минулого року дозволяє нам об'єктивно оцінювати наявні ризики й проблемні моменти, над якими всім учасникам ринку треба працювати", - сказав Онищенко.

За його словами, ринок являє собою постійну прив'язку до "споту", до цін ринку на добу вперед. У зв'язку з чим вже дозріла необхідність термінових контрактів на довший, ніж "добу вперед", період.

"Довгострокові контракти дозволять учасникам ринку спільно формувати цінові очікування, "фіксувати" позицію, дати початок розвитку фінансових інструментів, знизити волатильність і непередбачуваність на ринку електроенергії", - зазначив Онищенко.

Він також підкреслив, що від цього виграють і споживачі, які зможуть вибрати більш відповідний ціновий пакет: фіксовану ціну і можливість прогнозувати свої витрати, або прив'язку до ринкових індексів і "проходженням" за ринком, а можливо мікс того й іншого.

Поточна ж ситуація, за його словами, з єдиним індикатором ціни призводить до конкуренції "на грані фолу". Часто постачальники в гонитві за часткою ринку і новими контрактами ігнорують свої реальні витрати, ризики цінових сплесків. Деякі нехтують резервами на випадок затримок з оплатою з боку великих клієнтів, навіть роблять пропозиції зі знижкою до поточної ціни на ринку "на добу вперед", не кажучи вже про можливі додаткові витрати, викликані небалансами.

"Зараз від цього споживач ситуативно виграє, але він же і розділяє ризик можливого дефолту такого постачальника. Практика європейських ринків електроенергії показує, що такі злети й падіння неминучі. Однак хотілося б уникнути великих банкрутств, оскільки енергосистема в Україні працює без достатніх фінансових резервів", - сказав Онищенко.

Як пояснює експерт, в регульованому постачанні (універсальна послуга) "традиційна проблема - недостатнє покриття тарифом операційних витрат, що стримує підвищення якості обслуговування. Постачальники не мають ресурсів для покриття касових розривів, а вартість небалансів і резерви безнадійних боргів відсутні як такі. Крім того, формула ціни використовує історичний рівень ціни ринку "на добу вперед", а коригування відбувається з запізненням на 6 місяців.

"Ми розуміємо, що багато з цих проблем - невід'ємна частина ринку, що розвивається. І успішний рух вперед залежить від залучення і зваженого підходу всіх учасників. У 2020 році YASNO продовжить слідувати наміченим цілям по підвищенню операційної ефективності, розвитку нових продуктів і рішень для своїх клієнтів. Ми прагнемо рости разом з ринком і рухатись на випередження", - сказав директор з розвитку бізнесу YASNO.

Нагадаємо, YASNO - постачальник електричної енергії, який для зменшення витрат клієнтів на електроенергію пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні панелі, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Приміром, електроавтомобілісти можуть замовити у YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі й отримувати додатковий дохід.

Як повідомляло РБК-Україна, клієнтські бізнеси групи ДТЕК почали надавати свої послуги під новою торговою маркою YASNO з листопада 2019 року.