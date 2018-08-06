Потребители СТЭК могут остаться без тепла

Тепловики области не могут начать отопительный сезон из-за долгов перед "Нафтогазом"

ООО "Станиславская теплоэнергетическая компания" не сможет начать отопительный сезон из-за задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины". Тепловики задолжали около 60 млн гривен​​​​​​, сообщает пресс-служба ПАО "Ивано-Франковскгаз".

Сообщается, что теплоснабжающая компания не заключила договор о реструктуризации долга с НАК "Нафтогаз Украина". Без него тепловики не смогут получать газ. Сейчас долг "Станиславской теплоэнергетической компании" составляет около 60 млн гривен и 700 тыс. гривен за распределение ПАО "Ивано-Франковскгаз".

В 2016 г. СТЭК, без подтвержденных объемов потребления, осуществила отбор 12 млн куб. газа. Такими действиями тепловики нанесли "Ивано-Франковскгазу" убытки в размере 145 млн гривен. Это размер штрафных санкций, которые применил "Укртрансгаз" к газораспределительному предприятию.

"Наша компания ежемесячно отчитывается перед оператором газотранспортной системы "Укртрансгазом" об объемах распределенного потребителям газа. Если теплоснабжающая компания не рассчитается с долгами и не получит номинаций, наше предприятие не сможет осуществлять ей распределение газа", - говорит коммерческий директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.

О необходимости погашения долгов газораспределительная компания предупреждала тепловиков неоднократно. О проблемах теплоснабжающей компании "Ивано-Франковскгаз" уведомлял мэра и областную государственную администрацию. Однако вопрос до сих пор не решен.

Напомним, что отбор природного газа из газораспределительной системы возможен только при отсутствии задолженности перед газораспределительным предприятием и наличии номинаций на соответствующий расчетный период. Таковы требования Кодекса газораспределительных систем и Закона Украины "О рынке природного газа".