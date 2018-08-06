Споживачі СТЕК можуть залишитися без тепла

Тепловики області не можуть розпочати опалювальний сезон через борги перед "Нафтогазом"

ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" не зможе розпочати опалювальний сезон через заборгованість перед НАК "Нафтогаз України". Тепловики заборгували близько 60 млн гривень, повідомляє прес-служба ПАТ "Івано-Франківськгаз".

Повідомляється, що теплопостачальна компанія не уклала договір про реструктуризацію боргу з НАК "Нафтогаз Україна". Без нього тепловики не зможуть отримувати газ. Зараз борг "Станіславської теплоенергетичної компанії" становить близько 60 млн гривень і 700 тис. гривень за розподіл ПАТ "Івано-Франківськгаз".

У 2016 р. СТЕК, без підтверджених обсягів споживання, здійснила відбір 12 млн куб. газу. Такими діями тепловики завдали "Івано-Франковскгазу" збитки у розмірі 145 млн гривень. Це розмір штрафних санкцій, які застосував "Укртрансгаз" до газорозподільного підприємства.

"Наша компанія щомісяця звітує перед оператором газотранспортної системи "Укртрансгазом" про обсяги розподіленого споживачам газу. Якщо теплопостачальна компанія не розрахується з боргами і не отримає номінацій, наше підприємство не зможе їй здійснювати розподіл газу", - говорить комерційний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

Про необхідність погашення боргів газорозподільна компанія попереджала тепловиків неодноразово. Про проблеми теплопостачальної компанії "Івано-Франківськгаз" повідомляв мера та обласну державну адміністрацію. Однак питання досі не вирішене.

Нагадаємо, що відбір природного газу з газорозподільної системи можливий тільки при відсутності заборгованості перед газорозподільним підприємством та наявності номінацій на відповідний розрахунковий період. Такі вимоги Кодексу газорозподільних систем та Закону України "Про ринок природного газу".