Потребители препятствуют установке индивидуальных счетчиков газа, -"Николаевгаз"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В компании отмечают, что отказ от установления счетчика за счет "Николаевгаза" предусматривает прекращение газоснабжения

По состоянию на 1 ноября 2018 года 4411 потребителей газа Николаевской области отказываются допускать газовиков в свои дома для установки счетчиков. Они продолжают потреблять газ по нормам, имея газовую плиту и колонку. Для этой категории потребителей ПАО "Николаевгаз" с начала года удалось установить лишь 202 прибора учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Установка счетчиков потребителям с плитой и колонкой осложняется сознательным отказом самих потребителей. Газовики просто не могут попасть в их дома. Абоненты не дают доступ для установки приборов учета за счет компании, ведь потреблять газ по нормам выгоднее, чем со счетчиком.

"Действующие нормы потребления значительно меньше фактического потребления газа. Это подтверждается независимыми исследованиями компании USAID и УкрНИИинжпроект и двухлетней статистике работы общедомовых счетчиков. Поэтому потребители считают невыгодным иметь дома счетчик", - рассказывает и.о. директора технического ПАО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

В компании отмечают, что отказ от установления счетчика за счет ПАО "Николаевгаз" предусматривает прекращение газоснабжения. При недопуске газовиков в помещение, потребители будут переведены на предельные нормы потребления. Рассчитанные в соответствии с Кодексом ГРМ, по группе потребителей с плитами и колонками, они составляют 23,6 куб. м в месяц на человека, в то время, как нормы потребления, утвержденные Кабмином для этой категории - 10,5 куб. м на человека.

"Впоследствии потребителям-отказникам все равно придется установить у себя приборы учета газа, как того требует Закон, но уже за свой счет. В целом же ситуация кажется странной на фоне событий, которые происходили по всей Украине в прошлые годы, а именно - желание потребителей, пользующихся только газовыми плитами, иметь у себя индивидуальные счетчики вместо общедомовых", - говорит Алексей Рубский.

Сейчас 35 тыс. (около 10%) потребителей газа в Николаевской области продолжают потреблять газ без приборов учета. Из них 4411 - домовладения с установленными газовыми плитами и колонками. Согласно Закону они должны прекратить потребление газа. В настоящее время газоснабжение прекращено для 781 таких потребителей.

Напомним, что согласно Закону Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" у населения, проживающего в квартирах и частных домах, и использующего природный газ для подогрева воды и приготовления пищи, приборы учета должны были быть установлены до 1 января 2016 года.