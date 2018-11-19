Споживачі перешкоджають встановленню індивідуальних лічильників газу, - "Миколаївгаз"

Ілюстративне фото (РКБ-Україна)

У компанії наголошують, що відмова від встановлення лічильника за кошти "Миколаївгазу" передбачає припинення газопостачання

Станом на 1 листопада 2018 року 4411 споживачів газу Миколаївської області відмовляються допускати газовиків до своїх помешкань для встановлення лічильників. Вони продовжують споживати газ за нормами, маючи газову плиту і колонку. Для цієї категорії споживачів ПАТ "Миколаївгаз" з початку року вдалось встановити лише 202 прилади обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Встановлення лічильників споживачам з плитою та колонкою ускладнюється свідомою відмовою самих споживачів. Газовики просто не можуть потрапити до їх помешкань. Абоненти не дають доступу для встановлення приладів обліку за рахунок компанії, адже споживати газ за нормами вигідніше, аніж з лічильником.

"Діючі норми споживання є значно меншими за фактичне споживання газу. Це підтверджується незалежними дослідженнями компанії USAID та УкрНДІінжпроект та дворічною статистикою роботи загальнобудинкових лічильників. Тому споживачі вважають невигідним мати вдома лічильник", - розповідає в.о. директора технічного ПАТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.

У компанії наголошують, що відмова від встановлення лічильника за кошти ПАТ "Миколаївгаз" передбачає припинення газопостачання. При недопущенні газовиків до помешкання, споживачів буде переведено на граничні норми споживання. Розраховані відповідно до Кодексу ГРМ, по групі споживачів з плитами і колонками, вони складають 23,6 куб.м у місяць на людину, в той час, як норми споживання, затверджені Кабміном для цієї категорії – 10,5 куб.м на особу.

"Згодом споживачам-відмовникам все одно доведеться встановити у себе прилади обліку газу, як того вимагає Закон, але вже за власний рахунок. Загалом же ситуація здається дивною на тлі подій, які відбувались по всій Україні в минулі роки, а саме – бажання споживачів, що користуються лише газовими плитами, мати у себе індивідуальні лічильники замість загальнобудинкових", - говорить Олексій Рубський.

Наразі 35 тис. (близько 10%) споживачів газу в Миколаївській області продовжують споживати газ без приладів обліку. Із них 4411 – домоволодіння зі встановленими газовими плитами і колонками. Згідно з Законом вони мають припинити споживання газу. На даний час газопостачання припинено для 781 таких споживачів.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" у населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, і використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі, прилади обліку мали бути встановлені до 1 січня 2016 року.