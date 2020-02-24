Потребители "Ивано-Франковскгаза" заплатят за доставку газа на 60% меньше

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Благодаря равномерным платежам в течение года, нагрузка на семейный бюджет в отопительный период уменьшается

В этом году клиенты "Ивано-Франковскгаза", которые потребляют газ комплексно, заплатят зимой за доставку газа вдвое меньше, чем платили бы по расчету объемов текущего потребления природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Напомним, стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года" ( с начала октября до конца сентября). В 2020 году плата за доставку будет рассчитываться исходя из потребления газа с 01.10.2018 по 30.09.2019 г. Сумма кубов газа, потребленного за год, делится на 12 месяцев. Результат умножается на тариф на доставку", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наиболее выгодной новая система является для домохозяйств, которые используют газ для отопления помещений. Так, в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства Ивано-Франковской области, использующих газ для отопления домов, платят вдвое меньше, чем из расчета объема текущего потребления .

Месяц Декабрь 2018 Январь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Моделирование счета при действующем тарифе, исходя из объемов потребления за текущий месяц (январь 2020 г) Объем потребления 408,0 м3 463,50 м3 428,40 м3 478,95 м3 478,95 м3 Сумма к оплате 3487,96 грн, в том числе плата за распределение: 349,13 грн 3962,42 грн, в том числе плата за распределение 396,63 грн 2 700,93 грн, в том числе плата за распределение 366,59 грн 3 045,07 грн, в том числе плата за распределение 234,36 грн 3385,45 грн в том числе плата за распределение 574,74 грн Стоимость распределения от общего платежа 10,01 % 10,01 % 13,57 % 7,70% 16,98

Таким образом, потребитель платя за распределение по текущим объемам потребления, заплатил бы в январе за доставку на 340,38 гривен больше, чем при действующей системе оплаты (за газовый год), то есть 574,74 гривен вместо 234,36 гривен

"Порядок расчетов за доставку газа установлен государственным регулятором. Если потребитель уменьшит использование газа в этом году, то в следующем году у него будет меньше плата за доставку", - объясняет коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик

В пресс-службе отметили, что еще одним преимуществом разделения счетов для всех потребителей является возможность впоследствии выбирать компанию-поставщика газа, с лучшими условиями, и плата за доставку от этого не изменится