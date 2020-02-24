Споживачі "Івано-Франківськгазу" сплатять за доставку газу на 60% менше

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Завдяки рівномірним платежам протягом року, навантаження на сімейний бюджет в опалювальний період зменшується

Цього року клієнти "Івано-Франківськгазу", які споживають газ комплексно, заплатять взимку за доставку газу вдвічі менше, ніж сплачували б з розрахунку обсягів поточного споживання природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нагадаємо, вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу впродовж "газового року" ( з початку жовтня до кінця вересня). У 2020 році плата за доставку розраховуватиметься виходячи із споживання газу з 01.10.2018 по 30.09.2019 р. Сума кубів газу, спожитого за рік, ділиться на 12 місяців. Результат множиться на тариф на доставку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільш вигідною нова система є для домогосподарств, які використовують газ для опалення приміщень. Так, впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства Івано-Франківщини, що використовують газ для опалення будинків, платять вдвічі менше, ніж з розрахунку об’єму поточного споживання .

Місяць Грудень 2018 Січень 2019 Грудень 2019 Січень 2020 Моделювання рахунку при діючому тарифі виходячи з обсягів споживання за поточний місяць (січень 2020 р) Обсяг споживання 408,0 м3 463,50 м3 428,40м3 478,95 м3 478,95 м3 Сума до сплати 3487,96 грн, у тому числі плата за розподіл: 349,13 грн 3962,42 грн, у тому числі плата за розподіл 396,63 грн 2 700,93 грн, у тому числі плата за розподіл 366,59 грн 3 045,07 грн, у тому числі плата за розподіл 234,36 грн 3385,45 грн у тому числі плата за розподіл 574,74 грн Вартість розподілу від загального платежу 10,01 % 10,01 % 13,57 % 7,70% 16,98

Таким чином, споживач сплачуючи за розподіл за поточними обсягами споживання, сплатив би у січні за доставку на 340,38 гривень більше, ніж при діючій системі оплати (за газовий рік), тобто 574,74 гривень замість 234,36 гривень.

"Порядок розрахунків за доставку газу встановлений державним регулятором. Якщо споживач зменшить використання газу цього року, то в наступному році у нього буде менша плата за доставку", - пояснює комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик

У прес-службі зазначили, що ще однією перевагою розділення рахунків для всіх споживачів є можливість згодом вибирати компанію-постачальника газу, з кращими умовами, і плата за доставку від цього не зміниться.