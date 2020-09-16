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Потребители Харьковской области задолжали за доставку газа около 64 млн гривен

Харьковская область, Среда 16 сентября 2020 14:04
Потребители Харьковской области задолжали за доставку газа около 64 млн гривен
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

По состоянию на 1 сентября, задолженность клиентов за услуги распределения газа перед АО "Харьковгаз" составляет 63,6 млн гривен. В то же время, долг компании перед Оператором ГТС составляет 6,4 млн гривен. Это почти в 10 раз меньше задолженности потребителей перед АО "Харьковгаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наибольший размер задолженность за доставку газа накопили бытовые потребители. На начало сентября долг домовладений Харьковской области за полученные услуги составляет 29,3 млн гривен. Вторая значительная категория должников – это теплоснабжающие компании, которые не оплатили за доставку газа 28,5 млн гривен.

"В текущем году на уровень расчетов газораспределительных компаний с Оператором ГТС существенно повлияла сложная экономическая ситуация и мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством на время пандемии COVID-19. Некоторые потребители восприняли мораторий как разрешение не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Хотя, во время действия карантина требования к своевременной и полной оплате не были отменены законодательством", - говорится в сообщении.

За месяц до начала отопительного периода АО "Харьковгаз" просит своих клиентов не накапливать долги и своевременно оплачивать услуги доставки газа. От этого зависит стабильная работа газораспределительной системы, устойчивое прохождение отопительного сезона и своевременные расчеты с Оператором ГТС.

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