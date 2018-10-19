Потребители газа в Днепре смогут самостоятельно выбирать сервисную компанию для обслуживания газовых приборов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Ранее услуга была монопольной и предоставлялась газораспределительными компаниями

С начала следующего года владельцы, балансодержатели или арендаторы газифицированных домовладений смогут самостоятельно выбирать подрядную компанию, которая будет выполнять техническое обслуживание газовых приборов и внутридомовых систем газоснабжения. Ранее планово-техническое обслуживание (ПТО) выполняли специалисты газораспределительных компаний. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепрогаз".

Ранее услуга была монопольной и предоставлялась газораспределительными компаниями. Но в этом году в связи с изменениями в законодательстве она стала рыночной. Поэтому владельцы, балансодержатели или арендаторы жилья получили возможность самостоятельно выбирать подрядчика для выполнения технического обслуживания газовых сетей и оборудования.

Согласно требованиям Кодекса ГРМ они обязаны заключить соответствующий договор с любой организацией, имеющей разрешение Управления Гоструда в Днепропетровской области на проведение таких работ. А расходы на обслуживание внутридомовых сетей должны быть включены в плату на содержание домов.

"Техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения жилых домов проводится с целью обнаружения утечек газа и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, - комментирует технический директор ПАО "Днепрогаз" Юрий Безпрозваный. – Потребителям газа важно понимать, что отныне на основании действующего законодательства за ними закреплена ответственность за безопасную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание газовых сетей и установленного оборудования".

Однако обращаем внимание, что локализацией аварийных ситуаций, как и раньше, будет заниматься ПАО "Днепрогаз", а для осуществления ремонта газопроводов их владелец может обратиться в любой лицензированной организации по собственному выбору. При этом потребители, при наличии акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, смогут четко понимать, за какой именно участок газовых сетей они самостоятельно несут ответственность.

Также в соответствии с Кодекса ГРМ по ПАО "Днепрогаз" остается право ограничить газоснабжение на объект потребителя в случае необеспечения собственником надлежащего технического обслуживания газовых приборов, то есть – в случае отсутствия у него соответствующего договора.