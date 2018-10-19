Споживачі газу в Дніпрі зможуть самостійно обирати сервісну компанію для обслуговування газових приладів

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Раніше послуга була монопольною і надавалась газорозподільними компаніями

З початку наступного року власники, балансоутримувачі або орендарі газифікованих домоволодінь зможуть самостійно обирати підрядну компанію, яка виконуватиме технічне обслуговування газових приладів та внутрішньобудинкових систем газопостачання. Раніше планово-технічне обслуговування (ПТО) виконували фахівці газорозподільних компаній. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпрогаз".

Раніше послуга була монопольною і надавалась газорозподільними компаніями. Але в цьому році у зв’язку зі змінами в законодавстві вона стала ринковою. Тому власники, балансоутримувачі або орендарі житла отримали можливість самостійно обирати підрядника для виконання технічного обслуговування газових мереж та обладнання.

Згідно до вимог Кодексу ГРМ вони зобов’язані укласти відповідний договір з будь-якою організацією, що має дозвіл Управління Держпраці у Дніпропетровській області на проведення таких робіт. А витрати на обслуговування внутрішньобудинкових мереж мають бути включені в плату на утримання будинків.

"Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків проводиться з метою виявлення витоків газу та запобігання виникненню аварійних ситуацій, - коментує технічний директор ПАТ "Дніпрогаз" Юрій Безпрозваний. – Споживачам газу важливо розуміти, що відтепер на підставі чинного законодавства за ними закріплена відповідальність за безпечну експлуатацію та своєчасне технічне обслуговування газових мереж та встановленого обладнання".

Проте звертаємо увагу, що локалізацією аварійних ситуацій, як і раніше, займатиметься ПАТ "Дніпрогаз", а для здійснення ремонту газопроводів їх власник може звернутись до будь-якої ліцензованої організації за власним вибором. При цьому споживачі, за наявності акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, зможуть чітко розуміти, за яку саме ділянку газових мереж вони самостійно несуть відповідальність.

Також у відповідності до Кодексу ГРМ за ПАТ "Дніпрогаз" залишається право обмежити газопостачання на об’єкт споживача у разі незабезпечення власником належного технічного обслуговування газових приладів, тобто – у разі відсутності у нього відповідного договору.