Для потребителей без счетчиков снова действуют обоснованные нормы, - "Днепрогаз"

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Действующие нормы стимулируют к установке счетчиков и рационального использования газа всеми категориями потребителей

На основании решения Верховного суда Украины изменены нормы потребления газа для домовладений, в которых не установлены газовые счетчики. Платежки с соответствующими расчетами за ноябрь получат около 80,8 тыс. потребителей природного газа, в то время как 320,8 тыс. снабжены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепрогаз".

Действующие нормы приближены к объективному учету потребления газа и стимулируют к установке счетчиков и рациональному использованию газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка общая экономия газа в Украине в связи с эффектом, связанным с изменениями норм, составит более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены Постановлениями Кабинета Министров № 203 и № 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия из-за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, которые были утверждены в первоначальной версии Постановления КМУ № 619 от 08.06.1996 г.", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов ПАО "Днепрогаз" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм: 9,8 м куб. на 1 человека для категории "плита газовая с централизованным горячим водоснабжением" и 18,3 м куб. на 1 человека для категории "плита газовая без централизованного горячего водоснабжения".

"О перерасчете объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись нелегитимные заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета Министров Украины, а механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа", - сообщает пресс-служба.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что нормы, которые действовали до 1 ноября 2018 года, были почти в 3 раза ниже реального потребления.

Также отмечается, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа было проведено Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребители используют в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Заниженные нормы не стимулировали потребителей газа к обеспечению приборного учета. Анализ потребления газа жителями Днепра и Днепровского района, которые пользуются только плитами, наглядно демонстрирует, что реальное потребление на одного человека минимум втрое больше нормы 5,4 куб. м", - отмечает коммерческий директор ПАО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.

По словам пресс-службы, дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для оснащения приборами учета и экономии газа в сумме около 380 млн куб. м газа в год.