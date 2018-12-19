Для споживачів без лічильників знову діють обґрунтовані норми, - "Дніпрогаз"

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Чинні норми стимулюють до встановлення лічильників і раціонального використання газу всіма категоріями споживачів

На підставі рішення Верховного суду України змінені норми споживання газу для домоволодінь, у яких не встановлені газові лічильники. Платіжки з відповідними розрахунками за листопад отримають близько 80,8 тис. споживачів природного газу, в той час як 320,8 тис. забезпечені приладовим обліком. Про це повідомляє прес-служба ПАО "Дніпрогаз".

Чинні норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу та стимулюють до встановлення лічильників і раціонального використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку загальна економія газу в Україні у зв'язку з ефектом, пов’язаним зі змінами норм, складе більше 380 млн куб. м газу на рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені Постановами Кабінету Міністрів № 203 і № 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що були затверджені у первинній версії Постанови КМУ № 619 від 08.06.1996 р.", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів ПАТ "Дніпрогаз" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм: 9,8 м куб. на 1 особу для категорії "плита газова з централізованим гарячим водопостачанням" та 18,3 м куб. на 1 особу для категорії "плита газова без централізованого гарячого водопостачання".

"Щодо перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися нелегітимні занижені норми, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету Міністрів України, а механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу", - повідомляє прес-служба.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що норми, які діяли до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижче реального споживання.

Також зазначається, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані по 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачі використовують в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Занижені норми не стимулювали споживачів газу до забезпечення приладового обліку. Аналіз споживання газу мешканцями Дніпра та Дніпровського району, котрі користуються лише плитами, наглядно демонструє, що реальне споживання на одну особу щонайменше втричі більше за норму 5,4 куб. м", - наголошує комерційний директор ПАТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.

За словами прес-служби, подальше використання необґрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих нормах споживання були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для оснащення приладами обліку та економії газу в сумі близько 380 млн куб. м газу на рік.