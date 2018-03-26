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Потребителей освободили от судебного сбора за иски по защите их прав

НовостиОбщество    26.03.2018 - 15:12
Фото: Верховный Суд (РБК-Украина)
Фото: Верховный Суд (РБК-Украина)

Потребители освобождаются от судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях

Потребителей освободили от уплаты судебного сбора при подаче исков о защите их прав. Соответствующее решение приняла Большая палата Верховного Суда, передает "Урядовый портал".

Отмечается, что до сих пор в законе "О защите прав потребителей" всегда была норма об освобождении потребителей от уплаты судебного сбора. Однако изменениями в закон "О судебном сборе" с перечня категорий истцов, которые освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, исключили истцов, которые обращаются в суд за защитой своих прав.

"То есть, можно говорить, что данный вопрос после изменений закона оставалось на рассмотрение суда. И судебная практика по этому вопросу всегда была неоднозначной", - указано в сообщении.

В новом решении от 21 марта 2018 года Большая палата Верховного Суда признала, что истцы в делах о защите своих прав как потребителей освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, как это предусмотрено статьей 22 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Напомним, ранее сообщалось, что впервые в Украине 1000 потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения.

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Теги публикации: потребители  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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