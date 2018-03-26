Споживачів звільнили від судового збору за позови щодо захисту їх прав

Споживачі звільняються від судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях

Споживачів звільнили від сплати судового збору під час подання позовів щодо захисту їхніх прав. Відповідне рішення ухвалила Велика палата Верховного Суду, передає "Урядовий портал".

Зазначається, що досі у законі "Про захист прав споживачів" завжди була норма про звільнення споживачів від сплати судового збору. Проте змінами до закону "Про судовий збір" із переліку категорій позивачів, які звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях, виключили позивачів, які звертаються до суду за захистом своїх прав.

"Тобто, можна говорити, що дане питання після змін до закону залишалося на розгляд суду. І судова практика з цього питання завжди була неоднозначною", - вказано у повідомленні.

У новому рішенні від 21 березня 2018 року Велика палата Верховного Суду визнала, що позивачі у справах про захист своїх прав як споживачів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях, як це передбачено статтею 22 Закону України "Про захист прав споживачів".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вперше в Україні 1000 споживачів отримали компенсацію від обленерго за недотримання стандартів якості електропостачання.