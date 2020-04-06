Для потребителей "Киевоблгаз Сбыта" действует быстрый доступ к онлайн-сервисам

Иллюстративное фото (УНИАН)

Для регистрации нужно позвонить в контакт-центр и назвать свой лицевой счет

Во время карантина клиенты "Киевоблгаз Сбыта" могут быстро зарегистрироваться и передавать показания счетчика и оплачивать за газ через интернет или с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с последними событиями разработана экспресс-регистрацию в онлайн сервисе 104.ua. Такой способ максимально упростит процесс передачи показателей и оплаты за потребленный газ не выходя из дома", - рассказывает директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

По словам пресс-службы, для регистрации нужно позвонить в контакт-центр и назвать свой лицевой счет. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента. Логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которая будет указана в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль.

"Для пользователей Viber разработан чат-бот "7104ua". Он позволяет передавать показания счетчика и оплачивать потребленный природный газ онлайн. Получайте доступ к данным лицевого счета - текущее состояние расчетов за газ, история оплат и показаний счетчиков. Также работает мобильное приложение 104Mobile для мобильных телефонов Android. Владельцы iPhone могут загружать мобильное приложение 104Mobile Light. С его помощью можно быстро и удобно оплатить газ и передать показания счетчика", - говорится в сообщении.