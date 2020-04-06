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Для споживачів "Київоблгаз Збуту" діє швидкий доступ до онлайн-сервісів

Новини » Енергетика     06.04.2020 - 18:27
Для споживачів "Київоблгаз Збуту" діє швидкий доступ до онлайн-сервісів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Для реєстрації потрібно зателефонувати до контакт-центру і назвати свій особовий рахунок

Під час карантину клієнти "Київоблгаз Збуту" можуть швидко зареєструватись та передавати показники лічильника та сплачувати за газ через інтернет або з мобільних пристроїв. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У зв’язку із останніми подіями розроблено експрес-реєстрацію в онлайн сервісі 104.ua. Такий спосіб максимально спростить процес передачі показників та оплати за спожитий газ не виходячи із дому", - розповідає директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.

За словами прес-служби, для реєстрації потрібно зателефонувати до контакт-центру і назвати свій особовий рахунок. Після цього Особистий кабінет буде створено автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта. Логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль.

"Для користувачів Viber розроблено чат-бот "7104ua". Він дозволяє передавати показання лічильника та оплачувати спожитий природний газ онлайн. Отримуйте доступ до даних особового рахунку - поточний стан розрахунків за газ, історія оплат і показань лічильників. Також працює мобільний додаток 104Mobile для мобільних телефонів Android. Власники iPhone можуть завантажувати мобільний додаток 104Mobile Light. З його допомогою можна швидко та зручно оплатити газ і передати показання лічильника", - йдеться у повідомленні.

Станом на початок квітня клієнти "Волиньгазу" сплатили 74% послуг доставки газу "Рівнегаз": рівень розрахунків за доставку в березні зменшився на 13%
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