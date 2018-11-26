Для потребителей газа Волыни открылся второй современный Центр обслуживания

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В одном месте клиенты оперативно получать весь спектр услуг, касающихся газоснабжения

В Ковеле Волынской области для клиентов газовых компаний открылся современный Центр обслуживания. Отныне около 40 тыс. потребителей газа города и прилегающих районов Ковельского, Рожищенского и Турийского могут получить качественные консультации и сервисное обслуживание в новом формате. Посетителей нового офиса - физических и юридических лиц консультировать 6 коммуникабельных менеджеров. Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Волыньгаз”.

Ковельское отделение “Волыньгаза” стало вторым в сети Центров обслуживания компании, которые работают в формате "открытого пространства". Это своеобразная мини-версия больших фронт-офисов. До этого современный Центр обслуживания клиентов открыли в Луцке - в крупнейшем Луцком отделении газовой компании.

По словам председателя правления компании, этот проект имеет целью постепенно охватить всю Волынскую область.

"На сегодняшний день, вместе с Луцким Центром обслуживания, новым сервисом охвачено почти 80 тыс. населения или 43% газифицированных домохозяйств Волыни. В ближайших планах "Волыньгаза" до конца года, за счет переоборудования помещений в Камне-Каширском и пгт Ратное достичь покрытия 55%. И так, шаг за шагом, мы стремимся реализовать стратегию развития высокого уровня обслуживания клиентов по всей области. Заботясь не только об обеспечении безаварийного и бесперебойного газоснабжения жителей, но и об их комфорте и налаживания тесного взаимодействия и взаимоуважения, - отмечает председатель правления ПАО "Волыньгаз" Мирослав Коротя. - Открытие уже второго центра обслуживания клиентов на Волыни – событие, важное и для нас, газовиков, и для потребителей. Ведь десятки лет мы стремились удосконали клиентский сервис, привести его в соответствие с мировыми стандартами и требованиями.”

Посетителей нового офиса - физических и юридических лиц консультировать 6 менеджеров. В одном месте клиенты оперативно получать весь спектр услуг, касающихся газоснабжения. Кроме консультаций расчетам есть возможность решить вопрос технического характера - это выдача технических условий на подключение к системам газоснабжения, согласование проектной документации, заказ услуг по техническому обслуживанию или ремонту газового оборудования.

Одной из главных новаций Центра стало обустройство зоны ресепшн. При необходимости менеджер ресепшн будет предоставлять консультации по несложным вопросам, направить посетителя к соответствующему специалисту, поможет зарегистрировать личный кабинет и проинструктирует относительно дистанционных способов передачи показаний газового счетчика.

Чтобы потребители приходили по привычной им адресу, расположения не поменяли, а только модернизировали уже существующее помещение по новым стандартам. Особое внимание уделено удобному зонированию, чтобы клиент мог легко ориентироваться внутри офиса. Все оборудовано так, чтобы посетителям было приятно и максимально комфортно себя чувствовать - стильный интеръер, просторный и светлый зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi, кулер с водой, а для людей с ограниченными физическими возможностями оборудован пандус.