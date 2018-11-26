Для споживачів газу Волині відкрився другий сучасний Центр обслуговування

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

В одному місці клієнти оперативно отримуватимуть весь спектр послуг, що стосуються газопостачання

У Ковелі Волинської області для клієнтів газових компаній відкрився сучасний Центр обслуговування. Відтепер близько 40 тис. споживачів газу міста і прилеглих районів Ковельського, Рожищенського і Турійського можуть отримати якісні консультації та сервісне обслуговування у новому форматі. Відвідувачів нового офісу - фізичних і юридичних осіб консультуватиме 6 комунікабельних менеджерів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Волиньгаз”.

Ковельське відділення “Волиньгазу” стало другим у мережі Центрів обслуговування компанії, які працюють у форматі "відкритого простору". Це своєрідна міні-версія великих фронт-офісів. До цього сучасний Центр обслуговування клієнтів відкрили в Луцьку - у найбільшому Луцькому відділенні газової компанії.

За словами голови правління компанії, цей проект має на меті поступово охопити всю Волинську область.

"На сьогоднішній день, разом з Луцьким Центром обслуговування, новим сервісом охоплено майже 80 тис. населення або 43% газифікованих домогосподарств Волині. У найближчих планах "Волиньгазу" до кінця року, за рахунок переобладнання приміщень у Камені-Каширському та смт Ратне досягти покриття 55%. І так, крок за кроком, ми прагнемо реалізувати стратегію розбудови високого рівня обслуговування клієнтів по всій області. Дбаючи не тільки про забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання жителів, але і про їх комфорт та налагодження тісної взаємодії та взаємоповаги, - зазначає голова правління ПАТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя. - Відкриття вже другого центру обслуговування клієнтів на Волині – подія, важлива і для нас, газовиків, і для споживачів. Адже десятки років ми прагнули удосконали клієнтський сервіс, привести його у відповідність до світових стандартів та вимог.”

Відвідувачів нового офісу - фізичних і юридичних осіб консультуватиме 6 менеджерів. В одному місці клієнти оперативно отримуватимуть весь спектр послуг, що стосуються газопостачання. Крім консультацій з розрахунками є можливість вирішити питання технічного характеру - це видача технічних умов на підключення до систем газопостачання, узгодження проектної документації, замовлення послуг з технічного обслуговування або ремонту газового обладнання.

Однією з головних новацій Центру стало облаштування зони ресепшн. При необхідності менеджер ресепшн буде надавати консультації з нескладних питань, направити відвідувача до відповідного фахівця, допоможе зареєструвати особистий кабінет і проінструктує щодо дистанційних способів передачі показань газового лічильника.

Щоб споживачі приходили за звичною їм адресою, розташування не зміняли, а лише модернізували вже існуюче приміщення за новими стандартами. Особливу увагу приділено зручному зонуванню, щоб клієнт міг легко орієнтуватися всередині офісу. Все обладнано так, щоб відвідувачам було приємно і максимально комфортно себе почувати - стильний інтер'єр, просторий і світлий зал очікування, зручні дивани, безплатний Wi-Fi, кулер з водою, а для людей з обмеженими фізичними можливостями облаштовано пандус.